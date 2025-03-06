42-летняя актриса с голыми ягодицами станцевала на бразильском карнавале

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра в откровенном образе станцевала перед камерой. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 37,5 миллиона подписчиков.