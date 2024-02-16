Кузнецов не говорил Овечкину о желании пройти программу помощи игрокам НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил в интервью "Спорт-Экспрессу", что его партнер по команде Евгений Кузнецов не сообщал ему о своем желании пройти программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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