В Новосибирской области погиб подросток при опрокидывании УАЗа с четырьмя подростками

В Новосибирской области произошла трагедия с участием четырёх подростков на автомобиле УАЗ-31512. Авария произошла 12 сентября недалеко от села Кондусла в Куйбышевском районе.
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