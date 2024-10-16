В Госдуме отклонили проект об альтернативе ЕГЭ

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Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.