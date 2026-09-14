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Why Garrett Graham From Off Campus Looks So Familiar

Why Garrett Graham From Off Campus Looks So Familiar

Off Campus' Garrett Graham is played by an actor who has been around Hollywood for a few years, including a role in a much-talked-about 2020 reboot series.

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