Why Garrett Graham From Off Campus Looks So Familiar

Off Campus' Garrett Graham is played by an actor who has been around Hollywood for a few years, including a role in a much-talked-about 2020 reboot series.
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