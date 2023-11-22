Губернатор Травников: Роста цен на зерно мы не прогнозируем

По словам главы региона, точно предсказать развитие событий в этой отрасли сейчас сложно. «Значительного роста цен на зерно не прогнозируем, но если это случится, то правительство России имеет опыт реагирования на эту ситуацию», - подчеркнул губернатор Новосибирской области.
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