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WSJ: БПЛА РФ не дают Киеву направить подкрепление в Часов Яр и пополнить запасы

WSJ: БПЛА РФ не дают Киеву направить подкрепление в Часов Яр и пополнить запасы

Российские беспилотные летательные аппараты не позволяют Украине пополнять запасы и направить подкрепление в Часов Яр в Донецкую народную республику (ДНР), украинские военнослужащие жалуются на отсутствие эффективных систем РЭБ для борьбы с российскими дронами.

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