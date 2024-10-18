WSJ: БПЛА РФ не дают Киеву направить подкрепление в Часов Яр и пополнить запасы

Российские беспилотные летательные аппараты не позволяют Украине пополнять запасы и направить подкрепление в Часов Яр в Донецкую народную республику (ДНР), украинские военнослужащие жалуются на отсутствие эффективных систем РЭБ для борьбы с российскими дронами.
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