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Генерал Марк Милли: Украине не видать ни Крыма, ни Донбасса

Генерал Марк Милли: Украине не видать ни Крыма, ни Донбасса

Американские вояки ждут команды — обниматься с русскими, или давить на них по полной Андрей Захарченко На фото: глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (Фото: Susan Walsh/AP/TASS) Материал комментируют: Игорь Николайчук Функционеры киевского режима всех рангов соловьями разливаются на предмет того, что ВСУ чуть ли не со дня на день начнут контрнаступ в направлении Бердянска и Мелитополя, чтобы потом «на плечах беспорядочно бегущих русских войск» ворваться в Крым.

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