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Царьград

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Полиция нашла петербурженку, укравшую 110 тыс. из банкомата

Полиция нашла петербурженку, укравшую 110 тыс. из банкомата

На Московском вокзале Петербурга женщина, 64 лет, украла из банкомата 110 тысяч рублей, оставленные пассажиркой.

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