Под контролем: чему учат мобилизованных россиян на полигонах сегодня

У мобилизованных россиян работы сейчас невпроворот: научиться стрелять из «зенитки», обслужить технику и оказать первую медицинскую помощь: полигоны Центрального военного округа полны мужчин, которые совсем скоро отправятся в зону спецоперации.
У мобилизованных россиян работы сейчас невпроворот: научиться стрелять из «зенитки», обслужить технику и оказать первую медицинскую помощь: полигоны Центрального военного округа полны мужчин, которые совсем скоро отправятся в зону спецоперации.
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