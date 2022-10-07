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Под контролем: чему учат мобилизованных россиян на полигонах сегодня

Под контролем: чему учат мобилизованных россиян на полигонах сегодня

У мобилизованных россиян работы сейчас невпроворот: научиться стрелять из «зенитки», обслужить технику и оказать первую медицинскую помощь: полигоны Центрального военного округа полны мужчин, которые совсем скоро отправятся в зону спецоперации.

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