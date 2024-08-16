Трамп объявил состав переходной команды

Состав своей переходной команды, которая будет подбирать будущих министров и разрабатывать переходную стратегию на случай победы на президентских выборах назвал кандидат в президенты США Дональд Трамп, сообщает 16 августа газета The Hill.
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