Депутат Чернышов попросил ФАС провести проверку обоснованности цен на «детское» такси

Наличие детского кресла не должно влиять на стоимость Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил в Федеральную антимонопольную службу запрос с просьбой проверить обоснованность установленных цен на «детские» тарифы такси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии