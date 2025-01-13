Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Одиссей
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“Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты - свиньями и садистами”

“Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты - свиньями и садистами”

Баку, 1990, 13-20 января “Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты - свиньями и садистами” 13-19 января 1990 года кровавые дни в истории азербайджанской столицы: целую неделю в городе происходили масштабные погромы и убийства бакинских армян.

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