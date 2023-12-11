В Челябинске назвали примерную дату открытия ледового городка на площади Революции

В центре города к 25 декабря должен завершиться монтаж новогодней иллюминации.В понедельник, 11 декабря, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска сообщили о готовности новогоднего ледового городка на площади Революции.
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