Активист Бородин похвастался, что Орбакайте уехала из России из-за него

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале заявил, что двигался в правильном направлении, критикуя певицу Кристину Орбакайте, так как отъездом из России артистка….
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