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Fox News: США взыскали лишь 1,2 млрд долларов из 84 млрд штрафов

Fox News: США взыскали лишь 1,2 млрд долларов из 84 млрд штрафов

Министерство внутренних дел США выписало более 100 тысяч штрафов нелегальным мигрантам на общую сумму 84 миллиарда долларов.

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