Стубб: новый мировой порядок установится к 2030 году

Финский лидер Александр Стубб заявил, что новый мировой порядок установится к 2030 году. «К 2030 году, скорее всего, мы получим какой-то новый порядок», — сказал политик в беседе с Washington Post.
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