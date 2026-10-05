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RT Russia

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Стубб: новый мировой порядок установится к 2030 году

Стубб: новый мировой порядок установится к 2030 году

Финский лидер Александр Стубб заявил, что новый мировой порядок установится к 2030 году. «К 2030 году, скорее всего, мы получим какой-то новый порядок», — сказал политик в беседе с Washington Post.

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