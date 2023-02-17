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Врач Белого дома О’Коннор: “Президент Байден остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной”

Врач Белого дома О’Коннор: “Президент Байден остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной”

Врач Белого дома дал заключение о здоровье действующего президента США Джо Байдена. По мнению Кевина О’Коннора, Байден здоров и в состоянии выполнять обязанности главы государства.

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