Полузащитник московского ЦСКА Данила Козлов высказался после волевой победы над калининградской «Балтикой» в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги.
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