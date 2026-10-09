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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» Мх проиграло 4 матча подряд на выезде. 2.40 – уступит «Оренбургу»

«Оренбург» примет махачкалинское «Динамо» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Махачкалы проиграл 4 матча подряд на выезде во всех турнирах.

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