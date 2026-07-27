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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлов о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: «Сравните, сколько мировых медалей у хоккеистов и футболистов. Вот и ответ!»

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Сергей Светлов прокомментировал слова Владимира Пономарева о хоккее и футболе.

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