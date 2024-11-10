🕊«Зомби-дроны»: американские ученые создали беспилотник из чучела птицы для наблюдения за природой, — NY Post Идея, родившаяся в 2023 году, впервые была воплощена на тушках уток.
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🕊«Зомби-дроны»: американские ученые создали беспилотник из чучела птицы для наблюдения за природой, — NY Post Идея, родившаяся в 2023 году, впервые была воплощена на тушках уток.
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