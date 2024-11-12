«Цифровой двойник» уральских металлургов получил премию престижного IT-издания

Реализованный на ММК проект цифровой бизнес-аналитики отмечен на премии CNews Awards. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», проект по внедрению в Группе ММК аналитики бизнес-процессов с применением технологии Task Mining отмечен авторитетной ИТ-премией CNews Awards в номинации «Цифровые двойники: проект года».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии