«Цифровой двойник» уральских металлургов получил премию престижного IT-издания

Реализованный на ММК проект цифровой бизнес-аналитики отмечен на премии CNews Awards. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», проект по внедрению в Группе ММК аналитики бизнес-процессов с применением технологии Task Mining отмечен авторитетной ИТ-премией CNews Awards в номинации «Цифровые двойники: проект года».