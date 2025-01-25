Для ветеранов и студентов провели экскурсию по «Дороге жизни»

27 января отмечают День полного освобождения Ленинграда от блокады Дворец учащейся молодежи организовал автобусную экскурсию по «Дороге жизни», которую посвятили Дню прорыва блокады Ленинграда (18 января) и Дню полного освобождения города от фашистской блокады (27 января).
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