НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    По этому фото его не найдут, сейчас он выглядит, как опухшее бородатое чмо 💩Российские следов...
  • Наталья Романенко
    и отправлять на его  родину вместе с мигрантомРоссиянкам хотят ...
  • Иосиф Калинин
    Вам же совершенно определенно сказали: потерять можно на дорогих кредитах!Финансовый экспер...

Для ветеранов и студентов провели экскурсию по «Дороге жизни»

Для ветеранов и студентов провели экскурсию по «Дороге жизни»

27 января отмечают День полного освобождения Ленинграда от блокады Дворец учащейся молодежи организовал автобусную экскурсию по «Дороге жизни», которую посвятили Дню прорыва блокады Ленинграда (18 января) и Дню полного освобождения города от фашистской блокады (27 января).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх