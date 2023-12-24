Александр Буйнов: здоровье, слухи и безопасность поклонников Елена ГалицкаяАлександр Буйнов, талантливый российский певец и актёр, в последнее время оказался в центре внимания общественности из-за различных новостей, которые касаются его здоровья, слухов и даже безопасности поклонников, сообщают журналисты ftimes.