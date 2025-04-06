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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магомед Курбанов: «Снесу Тима Цзю за четыре-пять раундов. Жду в ринге»

«Поздравляю Тима Цзю с победой, он молодец. Но в его боксе столько дыр, столько ошибок. На высоком уровне сейчас ему делать нечего.

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