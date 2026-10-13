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The Eurasia Daily news agency

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Ryabkov: The "diesel deal" will bring many to reason — Moscow will not concede

Ryabkov: The "diesel deal" will bring many to reason — Moscow will not concede

The EU's sanctions policy has reached an impasse, and Moscow's interaction with Washington on the so-called "bilateral irritants" will take place before the end of the year.

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