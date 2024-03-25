Всех четверых обвиняемых в теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая

Константин Самарин

Если эти мрази еще доживут до суда... И как все они срочно забыли русский язык. А как-же они работали до этого на территории России, кто, и на каком основании выдавал им виды на жительство и разрешения на работу? Их не судить надо, а кусками отправлять на историческую родину..