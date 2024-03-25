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Всех четверых обвиняемых в теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая

Всех четверых обвиняемых в теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая

РЕН ТВ Московский Басманный суд арестовал всех четверых обвиняемых по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

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Комментарии
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Игорь Петров
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12 час.
ИП
Игорь Петров
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12 час.
Константин Самарин
Если эти мрази еще доживут до суда...  И как все они срочно забыли русский язык. А как-же они работали до этого на территории России, кто, и на каком основании выдавал им виды на жительство и разрешения на работу? Их не судить надо, а кусками отправлять на историческую родину..
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10 час.

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