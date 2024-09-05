Замглавы МИД Панкин рассказал о новых торговых соглашениях РФ

Сейчас в разработке целый ряд соглашений о создании зон свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и другими странами, заявил в интервью «Известиям» замминистра иностранных дел России Александр Панкин.
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