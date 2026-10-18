В последние двое суток российская гражданская авиация столкнулась с масштабными сбоями: 17 и 18 октября 2026 года в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов были задержаны и отменены сотни рейсов.
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