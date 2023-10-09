Как в Израиле отметили день рождения Путина

Роман Рессер

К старому поколению евреев я относился, более-менее, с уважением. Особенно к воевавшим с фашизмом. Но глядя на современное безмозглое поколение израильских тик-токеров, воспитанные ненавистью к русским, "зигуя" бандеровцам, страна предала своих героев, воевавшие за счастье своего народа. Как-то, трудно им сочувствовать.