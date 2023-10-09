Посол Израиля на Украине Михаил Бродский в своем Telegram-канале выложил видео с комментарием: «Девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля поют «Ой у лузі червона калина».
Как в Израиле отметили день рождения Путина
Комментарии
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Роман Рессер
К старому поколению евреев я относился, более-менее, с уважением. Особенно к воевавшим с фашизмом. Но глядя на современное безмозглое поколение израильских тик-токеров, воспитанные ненавистью к русским, "зигуя" бандеровцам, страна предала своих героев, воевавшие за счастье своего народа. Как-то, трудно им сочувствовать.
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1 час.
Анатолий Дрокин
Вернуть территорию 46 г.
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1 час.
Валерий Ворожищев
Гегемон хотел третью мировую,не думая, что сам погибнет под обломками своей задумки.
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17 мин.
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