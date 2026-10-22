Ремонт коммерческих машин в России растет в цене вместе с их возрастом. Аналитики федерального оператора по обслуживанию корпоративных автопарков Fit Fleet выяснили: для авто от 10 до 14 лет средний чек уже почти 17,7 тыс.
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