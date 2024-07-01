СБУ отчиталась о задержании группы людей, планировавших захват Верховной рады

Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет о задержании членов некой общественной организации, которые якобы планировали объявить «устранение от власти» действующего руководства и захватить здание Верховной рады.
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