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Порядка 20 человек отравились в столовой московского социального центра

Порядка 20 человек отравились в столовой московского социального центра

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг было возбуждено из-за отравления около 20 человек в столовой московского социального центра, 14 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве.

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