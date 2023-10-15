Можно ли 16 октября, в праздник Трубчевской иконы Божией Матери, убираться, солить капусту и ходить на кладбище Елена Галицкая16 октября, в день Праздника Трубчевской иконы Божией Матери, верующие имеют возможность совершить различные ритуалы и действия, которые, согласно традиции, способствуют укреплению веры и приближению к своему божественному началу.