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Царьград

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В Архангельской области основали первый облепиховый сад

В Архангельской области основали первый облепиховый сад

Фермеры в Архангельской области высадили огромный облепиховый сад В 2023 году в Вельском районе Архангельской области Ирина Попова и Эдуард Енокян основали облепиховый сад на участке площадью в один гектар.

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