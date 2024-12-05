Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. «Осень жизни» полководца И. Аргунов. Портрет фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева.
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Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. «Осень жизни» полководца И. Аргунов. Портрет фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева.
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