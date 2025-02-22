Видевшие таблицу Сивцева в СССР не сдюжат: найдите медведя, которого художник спрятал на этой картинке

Для тех, у кого глаза растут из правильного места! фото: DudolfТревога! Знаменитый венгерский головоломщик Гергей Дудаш (Gergely Dudás), более известный под творческой кличкой Дудольф (Dudolf), снова орудует в Интернете — взялся за старое! То есть за кисти, краски и компьютер.