❗️⚡️В Иране сообщают: Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами сегодня утром участвует в специальных закрытых совещаниях в парламенте Тегерана по поводу событий в Сирии.
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❗️⚡️В Иране сообщают: Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами сегодня утром участвует в специальных закрытых совещаниях в парламенте Тегерана по поводу событий в Сирии.