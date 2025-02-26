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Украинские запасы оружия могут истощиться до лета без помощи извне

Украинские запасы оружия могут истощиться до лета без помощи извне

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что без внешних поставок вооружения Украина может столкнуться с истощением ресурсов к лету.

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