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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Сент-Луиса» Александров перешел в «Шанхай». У него 56 очков в 66 матчах в АХЛ в прошлом сезоне

« Шанхай Дрэгонс » объявили о подписании контракта на год с 25-летним нападающим Никитой Александровым .

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