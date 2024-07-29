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«Всем надеть трусы!»: Полиция накрыла голую вечеринку молодых дровосеков, красовавшихся перед женщинами и детьми. И это - мужчины?

Просто поражают измотанное воображение, ежедневные расхристанные и беспредельные новости, как и существа, похожие на людей, которые их совершают.

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Комментарии
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SU
Sergio Ugrimow
Это психическое расстройство называется эксгибиционизм, хорошо поддается лечению многократными погружениями в ледяную прорубь, для остужения избыточного пыла больных, а потом, многократными ударами плетьми, для сугреву остуженных прорубью тел. Если это лечение не приносит успеха, можно переходить к более радикальному методу-принудительной кастрации.
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лл
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