SU

Sergio Ugrimow

Это психическое расстройство называется эксгибиционизм, хорошо поддается лечению многократными погружениями в ледяную прорубь, для остужения избыточного пыла больных, а потом, многократными ударами плетьми, для сугреву остуженных прорубью тел. Если это лечение не приносит успеха, можно переходить к более радикальному методу-принудительной кастрации.