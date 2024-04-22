Муниципальные парки Омска начинают обрабатывать от клещей. С завтрашнего дня здесь будут проводить акарицидную обработку.
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Муниципальные парки Омска начинают обрабатывать от клещей. С завтрашнего дня здесь будут проводить акарицидную обработку.