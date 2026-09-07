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Царьград

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Times of Ukraine: "Auchan Украина" ввёл лимиты на продажу товаров

Times of Ukraine: "Auchan Украина" ввёл лимиты на продажу товаров

"Ашан Украина" ввел ограничения на продажу консервов, соли, сахара и других товаров в магазинах и онлайн.

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