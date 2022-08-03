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В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах

В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах

Речь идет об учреждениях, которые находятся в пяти километрах от границы, пояснил губернатор ГладковГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти закроют школы и детские сады в районах, которые находятся в пяти километрах от границы с Украиной.

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