В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах

Речь идет об учреждениях, которые находятся в пяти километрах от границы, пояснил губернатор ГладковГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти закроют школы и детские сады в районах, которые находятся в пяти километрах от границы с Украиной.