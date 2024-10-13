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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подольски завершил карьеру в 39 лет. Прощальный матч в Кельне посетили 50 000 зрителей

Его прощальный матч в Кельне посетили 50 000 зрителей. Помимо 39-летнего немца на поле, в частности, выходили Мануэль Нойер, Матс Хуммельс и Пер Мертесакер.

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