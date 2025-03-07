В ГИБДД разъяснили, какой поворотник надо включать при въезде на кольцо

Многие водители сталкиваются с вопросом: какой сигнал поворота необходимо подать при въезде на круговую развязку? Одни считают, что обязателен правый поворотник, другие уверены, что нужен левый, а некоторые вовсе пренебрегают этим действием.
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