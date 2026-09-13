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Царьград

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Центр Гамалеи завершил третью стадию испытаний вакцины от туберкулеза

Центр Гамалеи завершил третью стадию испытаний вакцины от туберкулеза

Центр имени Н. Ф. Гамалеи завершил третью стадию испытаний вакцины от туберкулеза, заявив о перспективных результатах.

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