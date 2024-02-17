Астрологический прогноз от Павла Глобы на 18 февраля 2024 года для всех знаков зодиака Людмила АрхангельскаяАстролог Павел Глоба отмечает, что 18 февраля — благоприятное время для различных ответственных задач, связанных с финансами, недвижимостью, принятием важных решений, банковскими операциями и посреднической деятельностью.