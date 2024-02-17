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Астрологический прогноз от Павла Глобы на 18 февраля 2024 года для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз от Павла Глобы на 18 февраля 2024 года для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз от Павла Глобы на 18 февраля 2024 года для всех знаков зодиака Людмила АрхангельскаяАстролог Павел Глоба отмечает, что 18 февраля — благоприятное время для различных ответственных задач, связанных с финансами, недвижимостью, принятием важных решений, банковскими операциями и посреднической деятельностью.

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