Приставы на Алтае взыскали с работодателей 40 млн рублей долгов по зарплате

На исполнении у ФССП по Алтайскому краю в 2023 году находилось более двух тысяч производств о взыскании долгов по зарплате Судебные приставы Алтайского края в 2023 году взыскали долги по заработной плате на 40 миллионов рублей.
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